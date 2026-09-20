Российские спутники впервые обеспечили онлайн-голосование в Заполярье

Жители одного из поселений Ненецкого автономного округа успешно проголосовали онлайн с помощью низкоорбитальной спутниковой связи. Об итогах экспериментального использования технологии сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Передачу данных для дистанционного электронного голосования обеспечивала российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Её спутниковую систему задействовали там, где возможности обычной наземной связи ограничены.

«Голосование прошло очень успешно, жители очень довольны», — рассказала Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

Эксперимент ЦИК анонсировал ещё до начала выборов. Тогда Памфилова говорила, что формат с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку протестируют впервые именно в одном из поселений НАО.

Новая схема позволила провести полноценное дистанционное голосование через спутниковый канал. В Центризбиркоме пока не уточняли, будет ли такой способ применяться в других труднодоступных территориях после завершения нынешней кампании.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке первого эксперимента с ДЭГ через низкоорбитальную спутниковую группировку. В нынешнем электоральном цикле дистанционное голосование доступно в 33 регионах, причём 32 субъекта используют федеральную платформу, а Москва — собственную систему. К 20 сентября, по данным Памфиловой, онлайн уже проголосовали более шести миллионов избирателей. Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые региональные кампании проходят с 18 по 20 сентября.