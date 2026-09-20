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Опубликовано 20 сентября, 18:28

Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87%

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила 90,87%. Об этом сообщили в Минцифры России.

Голосование на платформе завершилось вечером 20 сентября. За три дня свой выбор онлайн сделали более 3,6 млн зарегистрированных участников.

Ещё к 17:35 мск явка достигла 90%. На тот момент электронные бюллетени заполнили 3 617 324 человека.

В 2026 году федеральная платформа ДЭГ использовалась в 32 регионах на выборах депутатов Госдумы и совмещённых с ними региональных и муниципальных кампаниях. Проголосовать дистанционно могли избиратели, заранее подавшие заявление через «Госуслуги».

Москва использовала собственную систему электронного голосования на mos.ru и в показатели федеральной платформы не входила.

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Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%. Тогда до завершения голосования оставалось несколько часов, а онлайн проголосовали более 3,6 млн человек.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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