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Опубликовано 20 сентября, 18:40

Окончательные итоги выборов в ГД подведут не раньше 25 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Окончательные итоги выборов в России начнут подводить не раньше 25 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы окончательно итоги будем подводить не раньше 25 сентября», — сказала глава ЦИК.

Дополнительные несколько дней потребуются для тщательного подсчёта голосов и проведения всех процедур, предусмотренных избирательным законодательством.

За это время Центризбирком должен рассмотреть поступившие жалобы. Региональным комиссиям также необходимо завершить подсчёт и утвердить результаты голосования на своём уровне.

До официального подведения итогов публикуемые данные будут оставаться предварительными.

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После обработки первых 13,88% протоколов «Единая Россия» набирала 57,54% голосов по федеральному списку. Предварительные данные представила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Николь Вербер
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