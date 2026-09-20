Окончательные итоги выборов в ГД подведут не раньше 25 сентября
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Окончательные итоги выборов в России начнут подводить не раньше 25 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Мы окончательно итоги будем подводить не раньше 25 сентября», — сказала глава ЦИК.
Дополнительные несколько дней потребуются для тщательного подсчёта голосов и проведения всех процедур, предусмотренных избирательным законодательством.
За это время Центризбирком должен рассмотреть поступившие жалобы. Региональным комиссиям также необходимо завершить подсчёт и утвердить результаты голосования на своём уровне.
До официального подведения итогов публикуемые данные будут оставаться предварительными.
После обработки первых 13,88% протоколов «Единая Россия» набирала 57,54% голосов по федеральному списку. Предварительные данные представила глава ЦИК Элла Памфилова.
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