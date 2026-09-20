Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордной явке на выборах депутатов Государственной думы в столице. По его словам, в городе предпринимались попытки помешать проведению голосования.

«Враг сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы в Московском регионе, но у него это не вышло», — написал Собянин в соцсетях.

Он отметил, что несмотря на внешние угрозы и провокации, жители Москвы приняли активное участие в выборах.

Ранее представители Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщали о масштабных внешних кибератаках на московскую систему электронного голосования и электронный список избирателей. По словам руководителя штаба Вадима Ковалёва, на результаты голосования они не повлияли.

К утру заключительного дня выборов в Москве участие в голосовании приняли более 3,2 млн человек, а явка составляла 40,2%. Большинство избирателей на тот момент воспользовались электронным форматом.

Ранее Life.ru писал, что в России могут ограничить право голоса на выборах для заочно осуждённых граждан. Возможные ограничения могут стать частью более масштабного обновления избирательного законодательства.