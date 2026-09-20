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Опубликовано 20 сентября, 18:28

В России могут ограничить право голоса на выборах для заочно осуждённых граждан

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Право голосовать могут ограничить для россиян, заочно приговорённых к лишению свободы и скрывающихся от суда. Возможность разработки таких поправок обсудят после завершения избирательной кампании.

Информацию подтвердили источники ТАСС в Центризбиркоме и парламенте. При этом готового законопроекта пока нет — речь идёт только о предстоящем обсуждении инициативы.

«Этот вопрос будет обсуждаться с парламентариями после выборов», — сообщил собеседник агентства в ЦИК.

Возможные ограничения могут стать частью более масштабного обновления избирательного законодательства. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нынешняя кампания выявила ряд норм и «шероховатостей», которые необходимо проанализировать.

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Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия не удовлетворила ни одну из 12 жалоб, поступивших во время кампании по выборам депутатов Госдумы. Половину обращений подали с нарушением установленного срока. Оставшиеся шесть рассмотрела рабочая группа ЦИК, однако изложенные в них требования также были отклонены.

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Николь Вербер
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