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Опубликовано 20 сентября, 18:31

Мирошник заявил о двукратном росте числа жертв атак ВСУ в период выборов

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Число погибших и пострадавших среди мирного населения из-за атак Киева в период выборов выросло как минимум в два раза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в среднем ежедневно жертвами атак становятся около 60–70 гражданских.

«В среднем у нас получается где-то порядка 60–70 человек в сутки гражданского населения либо травмируются, либо погибают», — сказал Мирошник.

Дипломат связал рост числа пострадавших с увеличением интенсивности ударов в период голосования. Он не уточнил, за какой именно промежуток времени проводилось сравнение и сколько человек погибли или получили ранения в абсолютных цифрах.

Мирошник сообщил о подготовке Киевом операций для срыва выборов в России
Мирошник сообщил о подготовке Киевом операций для срыва выборов в России

Кроме того, Мирошник заявлял, что Киев усилил террористическую активность перед выборами в РФ. По словам дипломата, удары наносятся по избирательным участкам и объектам, где планировалось организовать голосование.

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Полина Никифорова
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