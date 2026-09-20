Число погибших и пострадавших среди мирного населения из-за атак Киева в период выборов выросло как минимум в два раза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в среднем ежедневно жертвами атак становятся около 60–70 гражданских.

«В среднем у нас получается где-то порядка 60–70 человек в сутки гражданского населения либо травмируются, либо погибают», — сказал Мирошник.

Дипломат связал рост числа пострадавших с увеличением интенсивности ударов в период голосования. Он не уточнил, за какой именно промежуток времени проводилось сравнение и сколько человек погибли или получили ранения в абсолютных цифрах.

Кроме того, Мирошник заявлял, что Киев усилил террористическую активность перед выборами в РФ. По словам дипломата, удары наносятся по избирательным участкам и объектам, где планировалось организовать голосование.