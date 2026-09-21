Избирком Крыма зафиксировал одну попытку вброса бюллетеней на выборах в ГД

Проверка видеозаписи подтвердила вброс бюллетеней на выборах в Госдуму в селе Перово Симферопольского района Крыма. Об этом сообщил председатель республиканского избиркома Михаил Малышев.

По его словам, нарушение произошло 18 сентября после закрытия участка № 1138. Бюллетени добавили в стационарный ящик для голосования № 1. Комиссия признаёт недействительными всё его содержимое.

«Как только нам стало известно об этой ситуации, было незамедлительное обращение в правоохранительные органы, которые, естественно, и будут заниматься этим фактом, этим преступлением», — отметил Малышев.

Глава избиркома добавил, что за три дня голосования на остальных участках комиссия не зафиксировала других нарушений. При этом её работу осложняли многочисленные сообщения о минировании. Ни одно из них не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что на участке № 62 в Сыктывкаре обнаружили около 50 бюллетеней с готовыми отметками за одну из партий. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала об инциденте после появления информации в соцсетях вечером 18 сентября. Она потребовала выяснить обстоятельства произошедшего и установить, шла ли речь о намеренных действиях или провокации. Сотрудники органов внутренних дел начали проверку, а заполненные бюллетени изъяли как вещественные доказательства. Памфилова выразила надежду на строгое наказание причастных. Участок продолжил работу и закрылся по расписанию в 20:00. Избирком Коми пообещал обнародовать итоги проверки.