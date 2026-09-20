Вброс бюллетеней на участке в Коми мог быть провокацией, заявила Памфилова

Случай с предполагаемым вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми мог оказаться намеренной провокацией. Такую версию допустила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Речь идёт о 48 бланках, в которых заранее поставили отметки в пользу одной из партий. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять правоохранительные органы.

«Я сейчас категорично ничего не могу утверждать, но в процессе расследования того, что произошло, есть основания, есть вероятность того, что это могла быть провокация», — заявила глава Центризбиркома.

При этом Памфилова призвала не делать окончательных выводов до завершения проверки. По её словам, точную оценку случившемуся можно будет дать после установления всех обстоятельств.

О подозрительных бюллетенях стало известно 19 сентября. Тогда председатель ЦИК сообщила, что поступившую информацию изучают органы внутренних дел. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённые с ними региональные кампании проходят с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.

Перед началом голосования Памфилова сообщила, что ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб, поступивших во время кампании по выборам депутатов Госдумы. Половину обращений подали с нарушением установленного срока, остальные рассмотрела рабочая группа комиссии.