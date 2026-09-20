Памфилова сообщила о поджоге на избирательном участке в Коми

На одном из избирательных участков в Республике Коми произошел целенаправленный поджог. Об этом инциденте сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Возникшее возгорание удалось оперативно ликвидировать силами дежурных служб, не допустив распространения огня. Человек, совершивший поджог, был оперативно задержан правоохранительными органами прямо на месте происшествия.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что инцидент не повлиял на ход избирательного процесса: работа участка не была нарушена, и голосование там продолжается в штатном режиме.