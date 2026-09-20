Памфилова сообщила о поджоге на избирательном участке в Коми
Обложка © Life.ru
На одном из избирательных участков в Республике Коми произошел целенаправленный поджог. Об этом инциденте сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Возникшее возгорание удалось оперативно ликвидировать силами дежурных служб, не допустив распространения огня. Человек, совершивший поджог, был оперативно задержан правоохранительными органами прямо на месте происшествия.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что инцидент не повлиял на ход избирательного процесса: работа участка не была нарушена, и голосование там продолжается в штатном режиме.
За время нынешней избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 22 уголовных дела. Также Life.ru писал, что на участке в Якутске ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями, после чего председателя УИК и его заместителя отстранили, а находившиеся внутри бюллетени решили признать недействительными. В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из-за нарушения пломб на переносном ящике. Глава ЦИК Элла Памфилова подчёркивала, что комиссии должны максимально строго соблюдать процедуры на всех этапах голосования.
Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.