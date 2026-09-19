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Опубликовано 19 сентября, 09:53

Памфилова: На участке в Якутске ночью вскрыли пакеты с бюллетенями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На одном из избирательных участков Якутска ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Об инциденте сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

Речь идёт об участке № 756. По словам главы Центризбиркома, информация о произошедшем появилась в социальной сети.

«В социальной сети появилась информация, что ночью с 18 на 19 сентября на избирательном участке № 756 в городе Якутске председателем и заместителем председателя участковой избирательной комиссии были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями», — сказала Памфилова.

Глава избиркома Республики Саха Евгений Фёдоров подтвердил факт вскрытия пакетов.

После случившегося председателя участковой комиссии и его заместителя отстранили от должностей.

Бюллетени, находившиеся внутри, решено признать недействительными. При этом видимых признаков фальсификаций, по словам Фёдорова, выявлено не было.

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Ранее Элла Памфилова заявляла, что по итогам первого дня голосования серьёзного числа проблем зафиксировано не было. Глава ЦИК подчёркивала, что комиссия находится на постоянной связи с регионами и оперативно разбирает возникающие ситуации. Накануне она также опровергла сообщения о взломе ГАС «Выборы», заявив, что система работает автономно и имеет высокий уровень защиты. Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября.

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Дарья Денисова
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