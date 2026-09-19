Памфилова: На участке в Якутске ночью вскрыли пакеты с бюллетенями

На одном из избирательных участков Якутска ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Об инциденте сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

Речь идёт об участке № 756. По словам главы Центризбиркома, информация о произошедшем появилась в социальной сети.

«В социальной сети появилась информация, что ночью с 18 на 19 сентября на избирательном участке № 756 в городе Якутске председателем и заместителем председателя участковой избирательной комиссии были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями», — сказала Памфилова.

Глава избиркома Республики Саха Евгений Фёдоров подтвердил факт вскрытия пакетов.

После случившегося председателя участковой комиссии и его заместителя отстранили от должностей.

Бюллетени, находившиеся внутри, решено признать недействительными. При этом видимых признаков фальсификаций, по словам Фёдорова, выявлено не было.

Ранее Элла Памфилова заявляла, что по итогам первого дня голосования серьёзного числа проблем зафиксировано не было. Глава ЦИК подчёркивала, что комиссия находится на постоянной связи с регионами и оперативно разбирает возникающие ситуации. Накануне она также опровергла сообщения о взломе ГАС «Выборы», заявив, что система работает автономно и имеет высокий уровень защиты. Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября.