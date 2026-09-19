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Опубликовано 19 сентября, 07:24

Памфилова сообщила о небольшом числе проблем в ходе голосования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Серьёзного числа проблем по итогам первого дня голосования на выборах в России не зафиксировано. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По её словам, Центризбирком поддерживает постоянную связь с регионами и оперативно получает информацию о ситуации на местах.

«У нас со многими регионами постоянно идёт связь, обмениваемся впечатлениями. И если возникают какие-то проблемы — пока их немного», — сказала Памфилова.

Голосование продолжается, а ЦИК остаётся на связи с региональными избирательными комиссиями.

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Ранее Life.ru сообщал, что в первый день голосования все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Памфилова отмечала, что к началу работы участков экстраординарных ситуаций не произошло.

Больше новостей о выборах, работе органов власти и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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