Памфилова сообщила о небольшом числе проблем в ходе голосования

Серьёзного числа проблем по итогам первого дня голосования на выборах в России не зафиксировано. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По её словам, Центризбирком поддерживает постоянную связь с регионами и оперативно получает информацию о ситуации на местах.

«У нас со многими регионами постоянно идёт связь, обмениваемся впечатлениями. И если возникают какие-то проблемы — пока их немного», — сказала Памфилова.

Голосование продолжается, а ЦИК остаётся на связи с региональными избирательными комиссиями.

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день голосования все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Памфилова отмечала, что к началу работы участков экстраординарных ситуаций не произошло.