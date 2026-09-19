Памфилова: В Орловской области признали недействительными 250 бюллетеней

В Орловской области 250 избирательных бюллетеней признали недействительными после обнаружения повреждённых пломб на переносном ящике для голосования. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Инцидент произошёл на участке № 605. Проверку провела избирательная комиссия региона, которая установила нарушение целостности печатей на находившемся в помещении для голосования переносном ящике.

«В ящике для голосования находилось 250 бюллетеней. Все эти бюллетени признаны недействительными, поскольку были нарушены пломбы», — сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, членов участковой избирательной комиссии, проводивших голосование, отстранили от работы. О причинах повреждения пломб в сообщении не говорится.

Ранее Life.ru сообщал, что к началу голосования 18 сентября все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Памфилова тогда отмечала, что экстраординарных ситуаций на старте первого дня выборов не произошло.