«Единая Россия» лидирует в трёх из четырёх округов Новосибирской области

Кандидаты от «Единой России» занимают первые места в трёх из четырёх одномандатных округов Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов. Ещё в одном округе лидирует представитель «Справедливой России». Такие данные следуют из онлайн-табло ЦИК.

В Новосибирском округе № 137 действующий депутат Госдумы Олег Иванинский от «Единой России» получил 36,48% голосов. Представитель КПРФ Андрей Жирнов набрал 21,90%, а кандидат «Новых людей» Сергей Левшенков — 9,61%. В Центральном округе № 138 первое место занял действующий депутат от ЕР Дмитрий Савельев с результатом 46,26%. Ренат Сулейманов от КПРФ получил 12,46%, Оксана Брашнина от «Новых людей» — 10,49%.

В Барабинском округе № 140 больше всего голосов получил действующий депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Игнатов, его результат составил 41,46%. За кандидата КПРФ Романа Яковлева проголосовали 20,62% избирателей, представитель ЛДПР Михаил Михайлов набрал 9,5%. В Искитимском округе № 139 первое место занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Аксененко с 45,79% голосов. Представитель КПРФ Глеб Черепанов получил 14,11%, кандидат ЕР Дмитрий Селезнев — 11,67%.