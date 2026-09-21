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Опубликовано 21 сентября, 01:54

Кисляков лидирует в Ненецком округе после обработки 100% протоколов

Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Кисляков набрал наибольшее количество голосов на выборах в Госдуму по Ненецкому округу №221. Это следует из данных ЦИК.

Подсчёт голосов в округе завершён: комиссия обработала 100% протоколов. Итоговый результат Кислякова составил 42,25%.

ЕР набирает 57,53% на выборах в Госдуму после обработки более 70% протоколов
ЕР набирает 57,53% на выборах в Госдуму после обработки более 70% протоколов

Ранее в Еврейском автономном округе кандидат «Единой России» Бадма Башанкаев занял первое место на выборах в Госдуму. Он набрал 55,57% голосов. В одномандатном округе № 220 ближайшим соперником Башанкаева стал представитель КПРФ Евгений Конопаткин. Его поддержали 15,01% избирателей. Разрыв между кандидатами составил 40,56 процентного пункта.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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