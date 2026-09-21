Башанкаев побеждает в ЕАО на выборах в Госдуму с 55,57% голосов

Кандидат «Единой России» Бадма Башанкаев занял первое место на выборах в Госдуму в Еврейской автономной области после обработки 100% протоколов. Он набрал 55,57% голосов, следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК.

В одномандатном округе № 220 ближайшим соперником Башанкаева стал представитель КПРФ Евгений Конопаткин. Его поддержали 15,01% избирателей. Разрыв между кандидатами составил 40,56 процентного пункта.

Третью позицию заняла Татьяна Слуцкая от ЛДПР с результатом 9,14%. Таким образом, после обработки всех протоколов Башанкаев получил поддержку более половины проголосовавших избирателей округа.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец Анатолий Лисицын лидировал в одномандатном округе № 193 в Ярославской области. После обработки 99,64% протоколов бывший губернатор региона и депутат Госдумы восьмого созыва набирал 33,37%. Представительница КПРФ Елена Кузнецова получала 18,58%, уступая ему 14,79 процентного пункта. За кандидата «Новых людей» Анну Скрозникову проголосовали 17,49% избирателей, за Анатолия Каширина от «Справедливой России» — 9,47%. На тот момент комиссиям оставалось обработать 0,36% протоколов.