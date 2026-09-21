Лисицын одержал победу на выборах в ГД в Ярославской области

Самовыдвиженец Анатолий Лисицын лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 99,64% протоколов. Он получает 33,37% голосов, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.

Бывший губернатор области и депутат Госдумы восьмого созыва баллотируется в одномандатном округе № 193. Его ближайший соперник, представительница КПРФ Елена Кузнецова, набирает 18,58%. Разрыв между ними составляет 14,79 процентного пункта.

Кандидат «Новых людей» Анна Скрозникова получает 17,49% голосов. У Анатолия Каширина от «Справедливой России» — 9,47%. Комиссиям осталось обработать 0,36% протоколов.

Тем временем «Единая Россия» получает 57,70% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. ЦИК РФ обработал 64,98% протоколов участковых комиссий. КПРФ занимает второе место с 13,87%. Далее идут ЛДПР — 8,65%, «Новые люди» — 7,92% и «Справедливая Россия» — 5,08%. Подсчёт голосов продолжается.