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Опубликовано 20 сентября, 23:54

Шамаев от «Единой России» победил на выборах в Якутском округе № 29

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кандидат от «Единой России» Пётр Шамаев набрал 37,35% голосов в Якутском одномандатном округе № 29, следует из данных ЦИК после обработки всех протоколов.

Вторым с 17,01% оказался Федот Тимусов от «Справедливой России». Представительница «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова получила 14,75% голосов. Разница между Шамаевым и Тимусовым составила 20,34 процентного пункта.

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Ранее Александр Штыгашев, которого «Единая Россия» выдвинула по одномандатному округу № 40 в Хакасии, набрал 40,68% голосов после обработки всех протоколов. Второе место занял депутат Верховного совета Хакасии Валерий Старостин, которого выдвинула КПРФ. Он получил 22,54% голосов. Третьим стал депутат совета депутатов Черногорска Иван Мисюк, который баллотировался от партии «Новые люди».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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