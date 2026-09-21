Кандидат от ЕР Штыгашев побеждает на выборах в Госдуму в Хакасии

Александр Штыгашев, которого «Единая Россия» выдвинула по одномандатному округу № 40 в Хакасии, набрал 40,68% голосов после обработки всех протоколов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло информационного центра ЦИК РФ.

Второе место занял депутат Верховного совета Хакасии Валерий Старостин, которого выдвинула КПРФ. Он получил 22,54% голосов.

Третьим стал депутат совета депутатов Черногорска Иван Мисюк, который баллотировался от партии «Новые люди». Его результат составил 7,96%.

Ранее Александр Суразов набрал 49,17% голосов на выборах в Госдуму в Республике Алтай после обработки 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» лидирует в одномандатном округе № 2. Суразов занимает пост министра молодёжной политики и спорта Республики Алтай. Он также участвовал в специальной военной операции.