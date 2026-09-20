Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск

Избирательные участки за пределами России продолжат работу до утра 21 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Дипломат уточнила, что последними закроются площадки в трёх странах Центральной Америки. Речь идёт о Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике. По словам Захаровой, закрытие этих участков запланировано на 05:00 по московскому времени 21 сентября.

Ранее Мария Захарова заявила, что явка россиян на избирательных участках за рубежом превысила показатели предыдущих выборов. По её словам, внешнеполитическое ведомство было готово к увеличению числа желающих проголосовать. Среди наиболее активных участков дипломат выделила площадки в Ереване, Белграде, на Кипре, в Кишинёве, Пхеньяне, Пхукете и Казахстане.