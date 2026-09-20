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Опубликовано 20 сентября, 20:55

Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Избирательные участки за пределами России продолжат работу до утра 21 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Дипломат уточнила, что последними закроются площадки в трёх странах Центральной Америки. Речь идёт о Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике. По словам Захаровой, закрытие этих участков запланировано на 05:00 по московскому времени 21 сентября.

Захарова описала россиян, голосующих на выборах за рубежом
Захарова описала россиян, голосующих на выборах за рубежом

Ранее Мария Захарова заявила, что явка россиян на избирательных участках за рубежом превысила показатели предыдущих выборов. По её словам, внешнеполитическое ведомство было готово к увеличению числа желающих проголосовать. Среди наиболее активных участков дипломат выделила площадки в Ереване, Белграде, на Кипре, в Кишинёве, Пхеньяне, Пхукете и Казахстане.

Больше новостей о выборах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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