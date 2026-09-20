Захарова описала россиян, голосующих на выборах за рубежом

Россияне за рубежом приходят голосовать на выборах в Госдуму семьями, вместе с детьми, среди избирателей много молодёжи и людей среднего возраста. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС «Вести».

«Люди идут, и, вы знаете, приходят семьями. <…> Для многих людей это — настоящий праздник. Приходят с символикой — той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей. Много молодёжи, но при этом есть и люди зрелого возраста», — рассказала дипломат.

При этом, по словам Захаровой, единого «портрета» голосующего за границей россиянина нет. Состав избирателей отличается в зависимости от страны.

Например, на Пхукете среди пришедших на участки много туристов. В государствах, где работают крупные российские компании, голосуют инженеры и другие сотрудники предприятий. Захарова также обратила внимание на экипажи «Аэрофлота», которые приходили на участки во время зарубежных рейсов.

«Везде есть свои особенности, и нельзя сказать, что этот портрет имеет какую-то установленную форму голосующего. Везде всё по-разному», — подчеркнула представитель МИД.

По данным Захаровой, к 12:00 мск 20 сентября на выборах за рубежом проголосовали 104 722 российских гражданина. Также состоялось 120 выездных досрочных голосований. Накануне МИД сообщал о 23 378 проголосовавших за пределами страны.

На нынешних выборах для россиян за рубежом организованы 333 избирательных участка в 152 странах. За пределами России граждане голосуют только по федеральному избирательному округу — за партийные списки.

Ранее Life.ru сообщал, что число проголосовавших за рубежом россиян превысило 23 тысячи. Тогда Захарова отмечала, что подсчёт продолжается и показатель будет расти.