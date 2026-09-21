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Опубликовано 20 сентября, 22:16

Участник СВО Суразов победил на выборах в ГД в Республике Алтай

Александр Суразов. Обложка © Единая Россия

Александр Суразов. Обложка © Единая Россия

Александр Суразов набрал 49,17% голосов на выборах в Госдуму в Республике Алтай после обработки 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» лидирует в одномандатном округе № 2, следует из данных ЦИК.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Аржан Бакрасов. Он получил 20,87% голосов. Представитель «Новых людей» Айрат Бакрасов набрал 6,87%.

Суразов занимает пост министра молодёжной политики и спорта Республики Алтай. Он также участвовал в специальной военной операции.

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При этом голосование за пределами России ещё не завершилось. Избирательные участки в некоторых странах продолжили работу до утра 21 сентября. Последними закроются участки в Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике — они завершат работу в 05:00 мск. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Лия Мурадьян
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