Кадыров набирает 97,35% на выборах главы Чечни после обработки 2,40% протоколов

По предварительным результатам выборов главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров значительно опережает соперников. Это следует из данных информационного центра ЦИК.

После обработки 2,40% протоколов его результат составляет 97,35%. Кандидат от «Справедливой России», председатель Общественной палаты региона Исмаил Денильханов получает 1,53% голосов. У представителя КПРФ и депутата парламента Чечни Халида Накаева — 0,98%.

Ранее Life.ru писал, что Богдан Булычёв набрал 49,27% голосов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Магаданской области. После обработки 100% протоколов исследователь Севера и Дальнего Востока занимает первое место. Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко получил 18,82% голосов. Представитель ЛДПР Роман Исаев набрал 12,14%.