Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 21:08

Кадыров набирает 97,35% на выборах главы Чечни после обработки 2,40% протоколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По предварительным результатам выборов главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров значительно опережает соперников. Это следует из данных информационного центра ЦИК.

После обработки 2,40% протоколов его результат составляет 97,35%. Кандидат от «Справедливой России», председатель Общественной палаты региона Исмаил Денильханов получает 1,53% голосов. У представителя КПРФ и депутата парламента Чечни Халида Накаева — 0,98%.

«Единая Россия» набирает 56,97% после обработки 32,92% протоколов
«Единая Россия» набирает 56,97% после обработки 32,92% протоколов

Ранее Life.ru писал, что Богдан Булычёв набрал 49,27% голосов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Магаданской области. После обработки 100% протоколов исследователь Севера и Дальнего Востока занимает первое место. Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко получил 18,82% голосов. Представитель ЛДПР Роман Исаев набрал 12,14%.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar