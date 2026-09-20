«Единая Россия» набирает 56,97% после обработки 32,92% протоколов
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«Единая Россия» сохраняет первое место на выборах в Госдуму в России с результатом 56,97%. Об этом сообщает ЦИК после обработки почти трети протоколов (32,92%).
КПРФ занимает вторую позицию, получая 13,95% голосов. Отставание от лидера составляет 43,02 процентного пункта. Третьей идёт ЛДПР с 9,26%.
«Новые люди» набирают 8,06%, «Справедливая Россия» — 5,22%. Подсчёт ещё не завершён, поэтому эти показатели остаются предварительными.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму рекордной. Такую оценку она дала в интервью Первому каналу. Журналист спросил, ожидала ли комиссия подобного участия избирателей. По её словам, Центризбирком рассчитывал на высокий интерес к голосованию и приложил значительные усилия для его проведения. При этом глава комиссии уточнила, что анализа явки на тот момент ещё не было.
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