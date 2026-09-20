«Единая Россия» набирает 56,97% после обработки 32,92% протоколов

«Единая Россия» сохраняет первое место на выборах в Госдуму в России с результатом 56,97%. Об этом сообщает ЦИК после обработки почти трети протоколов (32,92%).

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму рекордной. Такую оценку она дала в интервью Первому каналу. Журналист спросил, ожидала ли комиссия подобного участия избирателей. По её словам, Центризбирком рассчитывал на высокий интерес к голосованию и приложил значительные усилия для его проведения. При этом глава комиссии уточнила, что анализа явки на тот момент ещё не было.