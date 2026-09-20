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Опубликовано 20 сентября, 20:36

Памфилова заявила о провале акции радикальной оппозиции по срыву выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовленная радикальной оппозицией акция с яблоками, призванная сорвать голосование, не состоялась. По её словам, замысел предполагал одновременные выступления в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах страны и за рубежом.

«Намечалось, как заявлялось, крупномасштабно — как за рубежом <…>, так и в Москве, в Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция <…> в полдень приходит, всё забрасывает яблоками, все в зелёном, ну и так далее. <…> Акция провалилась полностью», — рассказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября
Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Ранее глава ЦИК заявила, что из трёх происшествий, которые проверял Центризбирком после выборов в Госдуму, подтвердилось только одно. До этого Памфилова рассказала о трёх эпизодах, которые ЦИК рассматривал как нарушения на выборах. Центризбирком оперативно начал проверки и принимал меры по каждому случаю.

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Тимур Хингеев
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