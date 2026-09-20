Памфилова заявила о провале акции радикальной оппозиции по срыву выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовленная радикальной оппозицией акция с яблоками, призванная сорвать голосование, не состоялась. По её словам, замысел предполагал одновременные выступления в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах страны и за рубежом.

«Намечалось, как заявлялось, крупномасштабно — как за рубежом <…>, так и в Москве, в Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция <…> в полдень приходит, всё забрасывает яблоками, все в зелёном, ну и так далее. <…> Акция провалилась полностью», — рассказала Памфилова на брифинге в ЦИК.