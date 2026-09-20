Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 18:57

Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга.

«Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, где мы уже более подробно расскажем предварительные результаты», — сказала она.

Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.

Явка на выборах в Госдуму превысила результат 2016 года
Явка на выборах в Госдуму превысила результат 2016 года

Ранее Элла Памфилова заявила, что окончательные результаты выборов в России станут известны не раньше 25 сентября. По её словам, дополнительные дни необходимы для тщательного подсчёта голосов и выполнения всех процедур, предусмотренных законодательством. За это время ЦИК должен рассмотреть поступившие жалобы. Региональным комиссиям также предстоит завершить подсчёт и утвердить результаты голосования на своём уровне. До официального подведения итогов публикуемые данные будут оставаться предварительными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • ЦИК
  • Элла Памфилова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar