Памфилова представит предварительные результаты выборов 21 сентября

Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга.

«Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, где мы уже более подробно расскажем предварительные результаты», — сказала она.

Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.

Ранее Элла Памфилова заявила, что окончательные результаты выборов в России станут известны не раньше 25 сентября. По её словам, дополнительные дни необходимы для тщательного подсчёта голосов и выполнения всех процедур, предусмотренных законодательством. За это время ЦИК должен рассмотреть поступившие жалобы. Региональным комиссиям также предстоит завершить подсчёт и утвердить результаты голосования на своём уровне. До официального подведения итогов публикуемые данные будут оставаться предварительными.