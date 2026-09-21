Путешественник Булычёв лидирует в Магаданской области на выборах в Госдуму

Богдан Булычёв набрал 49,27% голосов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Магаданской области. После обработки 100% протоколов исследователь Севера и Дальнего Востока занимает первое место, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко получил 18,82% голосов. Представитель ЛДПР Роман Исаев набрал 12,14%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В эти же дни в 39 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. Ещё в 11 субъектах жители выбирали руководителей регионов. В восьми регионах главы участвовали в прямых выборах, ещё в трёх их избирали региональные парламенты.

Ранее в Белгородской области врио губернатора Александр Шуваев набрал 67,31% голосов после обработки первых 1,68% протоколов. По данным ЦИК, кандидат от «Единой России» тогда опережал совокупный результат четырёх соперников.