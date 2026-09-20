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Опубликовано 20 сентября, 19:23

Шуваев лидирует с 67,31% голосов после обработки 1,68% протоколов

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Врио губернатора Александр Шуваев набирает 67,31% голосов после обработки первых 1,68% протоколов в Белгородской области. Результат выдвинутого «Единой Россией» врио превышает совокупный показатель четырёх его соперников, следует из данных табло ЦИК.

Второй результат пока у кандидата ЛДПР Евгения Дремова — 9,62%. Представитель КПРФ Валерий Шевляков получил 8,65%, руководитель аппарата белгородского отделения «Справедливой России» Владимир Абельмазов — 7,69%. Замыкает список кандидат от Партии пенсионеров Артём Зотов с 6,25%.

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Ранее Life.ru писал, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах по Камчатскому одномандатному округу № 48 после обработки 85% протоколов. Она набирает 70,64% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Роман Литвинов. Его результат составляет 12,07%. Представитель ЛДПР Владимир Смолин получает 7,19%.

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