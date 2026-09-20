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Опубликовано 20 сентября, 19:05

Около 15 участков в Москве продолжили принимать избирателей после 20:00

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Около 15 избирательных участков в Москве продолжили обслуживать граждан после 20:00, чтобы дать возможность проголосовать всем, кто успел прийти до закрытия. Большинство таких УИК находились в новых жилых кварталах Коммунарки, сообщили в Мосгоризбиркоме.

По словам заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, повышенная нагрузка связана с активным заселением новых домов. Часть новостроек ещё не внесена в необходимые реестры, поэтому жителей приходится дополнительно включать в списки избирателей.

«Чтобы реализовать право каждого проголосовать тем способом, который выбрал гражданин, мы обеспечим всех желающих возможностью поучаствовать в выборах любым способом. <...> Все избиратели будут внесены в список по предъявлении паспорта с пропиской и смогут проголосовать», — заявил Реут.

Двери участков по правилам закрылись в 20:00. Тех, кто к этому моменту уже находился внутри и ожидал своей очереди, разместили в специально выделенных помещениях и дали возможность завершить голосование.

Всего на выборах в Москве работали 1443 избирательных участка. Помимо бумажных бюллетеней москвичи могли голосовать дистанционно или через электронные терминалы.

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Ранее свою благодарность россиянам за участие в выборах выразил председатель «Единой России»Дмитрий Медведев. Он также поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов. В их числе он назвал сотрудников избирательных комиссий и добровольцев, а также других участников избирательного процесса.

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Полина Никифорова
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