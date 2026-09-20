Ирина Яровая лидирует с 70,64% после обработки 85% протоколов на Камчатке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах по Камчатскому одномандатному округу № 48 после обработки 85% протоколов. Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, она набирает 70,64% голосов.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Роман Литвинов. Его результат составляет 12,07%. Представитель ЛДПР Владимир Смолин получает 7,19%.

Таким образом, после подсчёта большей части документов Яровая сохраняет значительный отрыв от ближайших соперников. Представленные показатели пока носят предварительный характер. Окончательные итоги будут известны после завершения обработки протоколов.

Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов в Госдуму подведут не раньше 25 сентября. По её словам, несколько дополнительных дней потребуется для тщательного подсчёта голосов и проведения всех процедур, предусмотренных избирательным законодательством. За это время Центризбирком должен рассмотреть поступившие жалобы. Региональным комиссиям также необходимо завершить подсчёт и утвердить результаты голосования на своём уровне.