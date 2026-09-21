ЕР сохраняет конституционное большинство в ГД после обработки 52,27% протоколов

«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме после обработки 52,27% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным ЦИК РФ, партия набирает 57,84% голосов по федеральному округу и лидирует в 201 одномандатном округе из 225.

На данный момент «Единая Россия» претендует примерно на 331 депутатский мандат. Для конституционного большинства партии необходимо получить не менее 300 из 450 мест в Госдуме.

КПРФ занимает второе место по федеральному округу с 13,74% голосов. Далее идут ЛДПР — 8,73%, «Новые люди» — 7,88%, «Справедливая Россия» — 5,13%.

В одномандатных округах кандидаты «Единой России» лидируют в 201 из 225 округов. Представители КПРФ и «Справедливой России» занимают первые места в четырёх округах каждая. Самовыдвиженцы лидируют также в четырёх округах, ЛДПР — в двух, «Родина» — в одном.

Окончательное распределение депутатских мандатов станет известно после завершения подсчёта голосов.

Ранее Life.ru сообщал, что кандидаты «Единой России» лидировали во всех 12 одномандатных округах Московской области. В округе № 118 первое место занимал Сергей Юров, в № 119 — Денис Кравченко, в № 120 — Никита Чаплин. Сергей Колунов лидировал в округе № 121, Роман Терюшков — в № 122, Сергей Пахомов — в № 127. По первым результатам, кандидаты набирали от 36% до 59% голосов.