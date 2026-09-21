«Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья на выборах в ГД

Кандидаты «Единой России» лидируют во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Госдуму девятого созыва. Такие предварительные данные появились после обработки первых протоколов, их приводит Центральная избирательная комиссия.

В округе № 118 первое место занимает Сергей Юров. В округе № 119 лидирует Денис Кравченко, в № 120 — Никита Чаплин. Сергей Колунов вышел вперёд в округе № 121, Роман Терюшков — в округе № 122.

Александр Легков лидирует в округе № 123, Денис Майданов — в № 124. В округе № 125 первое место занимает Геннадий Панин, в № 126 — Вячеслав Фетисов.

Сергей Пахомов лидирует в округе № 127, Александр Коган — в № 128. В округе № 129 впереди Андрей Булгаков.

По первым результатам кандидаты набирают от 36% до более 59% голосов. Подсчёт голосов продолжается, поэтому данные пока остаются предварительными.

Ранее в Москве «Единая Россия» получила 16 мандатов после обработки первых протоколов. По данным штаба партии, среди москвичей, которые голосовали электронно на участках или через сайт elec.mos.ru, «Единая Россия» набрала 52,6% голосов.