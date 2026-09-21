ЕР набирает 57,26% после обработки 41,04% протоколов

«Единая Россия» сохраняет первое место на выборах в Госдуму после обработки 41,04% протоколов. По данным онлайн-табло ЦИК РФ, партия получает 57,26% голосов.

КПРФ занимает вторую позицию с результатом 13,84%. Далее идут ЛДПР (9,09%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (5,22%). ЦИК продолжает обработку протоколов.

Ранее «Единая Россия» получила 34,78% голосов и взяла лидерство на выборах в Государственный совет — Хасэ Адыгеи после обработки 0,38% бюллетеней. Второе место занимает ЛДПР с 21,74%. Отставание от лидера составляет 13,04 процентного пункта. КПРФ идёт третьей, набирая 19,57%. «Справедливая Россия» получает 13,04% голосов. Результат «Коммунистов России» составляет 6,52%, «Новых людей» — 4,35%.