ЕР получила 65% голосов после подсчёта 41% протоколов в Заксобрание Оренбуржья

«Единая Россия» получила 65,19% голосов на выборах в Законодательное собрание Оренбургской области после обработки 41,32% протоколов. Данные опубликованы Информационным центром ЦИК России.

КПРФ занимает вторую позицию с 12,78%. ЛДПР набирает 5,98%, «Новые люди» — 5,55%, «Справедливая Россия» — 4,35%. За ними следуют «Партия пенсионеров» — 2,82% и «Коммунисты России» — 1,97%. В новом составе регионального парламента будет 47 депутатов. 24 мандата распределят между кандидатами из партийных списков, ещё 23 разыгрываются в одномандатных округах. На выборы зарегистрировали 649 кандидатов.

Ранее Life.ru писал, что кандидат от «Единой России» Илья Леонтьев лидирует на выборах в Госдуму в Томском одномандатном округе № 180 после обработки 49,79% протоколов. Леонтьев занимает пост первого вице-спикера городской думы Томска. Его соперница от «Справедливой России», депутат областной думы Галина Немцева, получает 19,7% голосов.