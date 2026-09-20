ЦИК: Кандидат от ЕР Леонтьев лидирует на выборах в Госдуму в Томской области

Кандидат от «Единой России» Илья Леонтьев лидирует на выборах в Госдуму в Томском одномандатном округе № 180. Об этом свидетельствуют данные трансляции ЦИК после обработки 49,79% протоколов.

Леонтьев занимает пост первого вице-спикера городской думы Томска. Его соперница от «Справедливой России», депутат областной думы Галина Немцева, получает 19,7% голосов. За представителя КПРФ, депутата томской гордумы Владимира Чолахяна, проголосовали 13,95% избирателей.

Голосование в регионе проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. Жители выбирали депутатов Госдумы девятого созыва и областной законодательной думы восьмого созыва.

Ранее сообщалось, что ЦИК представит предварительные результаты выборов 21 сентября. Председатель комиссии Элла Памфилова объявила об этом на брифинге. Она пригласила журналистов на следующий день к 11:00 мск. К этому времени комиссия планирует подробнее рассказать о результатах голосования.