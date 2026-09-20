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Опубликовано 20 сентября, 20:08

В Москве ЕР получила 16 мандатов после обработки первых протоколов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Кандидаты «Единой России» претендуют на 16 мандатов по одномандатным округам Москвы после обработки первых протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Предварительный подсчёт учитывает бумажные и электронные бюллетени за 18–20 сентября. Каждый из кандидатов от ЕР получает около 40% голосов или больше.

«Это только первые протоколы. Данные будут обновляться», — пояснил руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Отдельно штаб представил результаты электронного голосования по партийным спискам. Среди москвичей, которые использовали терминалы на участках или сайт elec.mos.ru, «Единую Россию» поддержали 52,6%.

КПРФ получила 10,6% электронных голосов, а «Новые люди» — 10,46%. Результаты «Справедливой России» и ЛДПР составили 7,01% и 7% соответственно. Эти показатели по партийным спискам не включают бумажные бюллетени.

«Единая Россия» лидирует во всех пяти округах Нижегородской области
«Единая Россия» лидирует во всех пяти округах Нижегородской области

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о лидерстве «Единой России» на выборах в Госдуму в республике. Он опубликовал предварительные сведения после селекторного совещания с председателем партии Дмитрием Медведевым. По оценке Пасечника, партия значительно опережала соперников, а её кандидаты лидировали и в одномандатных округах. Явка за весь период голосования, по словам главы ЛНР, приблизилась к 80%. Пасечник также сообщил, что избиратели и наблюдатели не подали ни одной жалобы. Он счёл это подтверждением открытости и легитимности выборов и поблагодарил членов избирательных комиссий за работу.

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Антон Голыбин
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