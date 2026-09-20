В Москве ЕР получила 16 мандатов после обработки первых протоколов

Кандидаты «Единой России» претендуют на 16 мандатов по одномандатным округам Москвы после обработки первых протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Предварительный подсчёт учитывает бумажные и электронные бюллетени за 18–20 сентября. Каждый из кандидатов от ЕР получает около 40% голосов или больше.

«Это только первые протоколы. Данные будут обновляться», — пояснил руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Отдельно штаб представил результаты электронного голосования по партийным спискам. Среди москвичей, которые использовали терминалы на участках или сайт elec.mos.ru, «Единую Россию» поддержали 52,6%.

КПРФ получила 10,6% электронных голосов, а «Новые люди» — 10,46%. Результаты «Справедливой России» и ЛДПР составили 7,01% и 7% соответственно. Эти показатели по партийным спискам не включают бумажные бюллетени.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о лидерстве «Единой России» на выборах в Госдуму в республике. Он опубликовал предварительные сведения после селекторного совещания с председателем партии Дмитрием Медведевым. По оценке Пасечника, партия значительно опережала соперников, а её кандидаты лидировали и в одномандатных округах. Явка за весь период голосования, по словам главы ЛНР, приблизилась к 80%. Пасечник также сообщил, что избиратели и наблюдатели не подали ни одной жалобы. Он счёл это подтверждением открытости и легитимности выборов и поблагодарил членов избирательных комиссий за работу.