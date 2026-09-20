Пасечник заявил о большом отрыве «Единой России» на выборах в ЛНР

«Единая Россия» с большим отрывом лидирует на выборах депутатов Госдумы в ЛНР, следует из предварительных данных. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник после селекторного совещания с председателем партии Дмитрием Медведевым.

«С большим отрывом лидирует «Единая Россия». Наши жители оказали ей высокое доверие. Уверенную победу одерживают и кандидаты партии по одномандатным округам. За этими результатами — оценка работы, которая ведётся в регионе», — написал Пасечник в Telegram.

По словам главы ЛНР, общая явка за весь период голосования приблизилась к 80%. Он также сообщил, что за время выборов ни избиратели, ни наблюдатели не подали ни одной жалобы.

«Это подтверждает, что выборы у нас прошли честно, открыто и легитимно», — добавил он.

Глава ЛНР отдельно поблагодарил членов избирательных комиссий за работу на выборах.

Информационный центр ЦИК РФ представил предварительные данные: после обработки 20,12% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты от «Единой России» занимают первое место в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму. КПРФ лидирует в четырёх одномандатных округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Самовыдвиженцы занимают первое место ещё в трёх округах. В двух округах впереди кандидаты от ЛДПР, в одном — от «Зелёных».