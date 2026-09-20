ЦИК: Кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов

Информационный центр ЦИК РФ представил предварительные данные: после обработки 20,12% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты от «Единой России» занимают первое место в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму.

КПРФ лидирует в четырёх одномандатных округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Самовыдвиженцы занимают первое место ещё в трёх округах. В двух округах впереди кандидаты от ЛДПР, в одном — от «Зелёных».

После обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов ГД по федеральному округу «Единая Россия» набирают 57,10%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,13%, КПРФ — 14,01%, ЛДПР — 9,32%.



Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга. Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.