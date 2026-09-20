Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 19:20

ЦИК: Кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Информационный центр ЦИК РФ представил предварительные данные: после обработки 20,12% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты от «Единой России» занимают первое место в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму.

КПРФ лидирует в четырёх одномандатных округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Самовыдвиженцы занимают первое место ещё в трёх округах. В двух округах впереди кандидаты от ЛДПР, в одном — от «Зелёных».

После обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов ГД по федеральному округу «Единая Россия» набирают 57,10%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,13%, КПРФ — 14,01%, ЛДПР — 9,32%.

Ирина Яровая лидирует с 70,64% после обработки 85% протоколов на Камчатке
Ирина Яровая лидирует с 70,64% после обработки 85% протоколов на Камчатке

Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга. Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar