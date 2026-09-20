«Единая Россия» лидирует во всех пяти округах Нижегородской области

Кандидаты «Единой России» лидируют во всех пяти одномандатных округах Нижегородской области на выборах в Госдуму. Такие данные появились после обработки первых протоколов избирательных комиссий.

В округе №131 первое место занимает Юрий Станкевич с 65,32% голосов. В округе №132 лидирует Евгений Костин, набравший 77,79%. В округе №133 впереди Дмитрий Грачев с результатом 68,35%.

В округе №134 лидирует Юлия Гаревская, за неё отдали голоса 73,77% избирателей. В округе №135 первое место занимает Артём Кавинов с 60,16%.

На выборах по федеральному округу участвуют десять партий, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зелёные» и Партия прямой демократии.

Одновременно в 39 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний. Ещё в 11 субъектах выбирают руководителей регионов. В восьми регионах голосование проходит напрямую, ещё в трёх глав регионов избирают парламенты.

Ранее ЦИК сообщил о лидерстве кандидатов «Единой России» в 161 из 225 одномандатных округов после обработки 20,12% протоколов участковых комиссий. КПРФ лидирует в четырёх одномандатных округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Самовыдвиженцы занимают первое место ещё в трёх округах. В двух округах впереди кандидаты от ЛДПР, в одном — от «Зелёных».