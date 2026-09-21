ЦИК: «Единая Россия» набирает 34,78% в Адыгее после обработки первых протоколов

«Единая Россия» получает 34,78% голосов и лидирует на выборах в Государственный совет — Хасэ Адыгеи. Такие предварительные результаты показывает информационное табло ЦИК после обработки 0,38% бюллетеней.

Второе место занимает ЛДПР с 21,74%. Отставание от лидера составляет 13,04 процентного пункта. КПРФ идёт третьей, набирая 19,57%.

«Справедливая Россия» получает 13,04% голосов. Результат «Коммунистов России» составляет 6,52%, «Новых людей» — 4,35%. Подсчёт находится на начальном этапе, поэтому эти показатели не определяют окончательное распределение мест.

В парламенте республики 50 депутатских мандатов. Половину из них распределяют между партиями пропорционально поддержке их списков. Ещё 25 депутатов избиратели выбирают по одномандатным округам — по одному от каждого.

Голосование проходило 18–20 сентября одновременно с выборами Госдумы девятого созыва. По федеральному округу в них участвовали десять партий. Впервые депутатов Госдумы выбирали жители регионов Донбасса и Новороссии.

Кампании по выборам законодательных собраний охватили 39 регионов. В восьми субъектах жители напрямую выбирали руководителей, ещё в трёх глав определяли парламенты. Всего в рамках избирательных кампаний предстояло распределить около 23 тыс. мандатов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набирала 57,02% на выборах в Госдуму по федеральному округу после обработки 23,39% протоколов. По данным ЦИК, КПРФ занимала вторую позицию с 13,96%, уступая лидеру 43,06 процентного пункта. ЛДПР получала 9,34%, «Новые люди» — 7,98%, «Справедливая Россия» — 5,18%. Поддержка Партии пенсионеров составляла 2,07%, «Зелёных» — 0,95%, «Коммунистов России» — 0,89%. За «Родину» проголосовали 0,63% избирателей, за Партию прямой демократии — 0,33%. Эти результаты также оставались предварительными и менялись по мере обработки протоколов.