ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,02% после обработки 23,39% протоколов

«Единая Россия» получает 57,02% голосов на выборах в Госдуму по федеральному округу в России. Это следует из данных ЦИК после обработки 23,39% протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник партии — КПРФ — набирает 13,96%. Разрыв между ними составляет 43,06 процентного пункта. Третью позицию занимает ЛДПР с результатом 9,34%.

Следом идут «Новые люди», за которых проголосовали 7,98% избирателей. «Справедливая Россия» получает 5,18%, Партия пенсионеров — 2,07%.

У Российской экологической партии «Зелёные» — 0,95% голосов, у «Коммунистов России» — 0,89%. Результат «Родины» составляет 0,63%, Партии прямой демократии — 0,33%.

Подсчёт продолжается. ЦИК обновляет предварительные показатели по мере поступления и обработки протоколов.

Ранее сообщалось, что кандидаты «Единой России» лидировали в 161 из 225 одномандатных округов. Информационный центр ЦИК представил эти сведения после обработки 20,12% протоколов участковых комиссий. Представители КПРФ занимали первые места в четырёх округах, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в трёх каждый. Кандидаты ЛДПР опережали соперников в двух округах, представитель «Зелёных» — в одном. При обработке 20,4% протоколов по федеральному округу результат «Единой России» составлял 57,10%, а КПРФ — 14,01%. ЛДПР набирала 9,32%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,13%.