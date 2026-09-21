«Единая Россия» набирает 57,70% после обработки 64,98% протоколов

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме. Партия лидирует в 201 одномандатном округе из 225. На данный момент ЕР претендует примерно на 331 депутатский мандат. Для конституционного большинства партии необходимо получить не менее 300 из 450 мест в Госдуме.