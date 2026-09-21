«Единая Россия» набирает 57,70% после обработки 64,98% протоколов
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«Единая Россия» получает 57,70% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. ЦИК РФ обработал 64,98% протоколов участковых комиссий.
КПРФ занимает второе место с 13,87%. Далее идут ЛДПР — 8,65%, «Новые люди» — 7,92% и «Справедливая Россия» — 5,08%. Подсчёт голосов продолжается.
Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме. Партия лидирует в 201 одномандатном округе из 225. На данный момент ЕР претендует примерно на 331 депутатский мандат. Для конституционного большинства партии необходимо получить не менее 300 из 450 мест в Госдуме.
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