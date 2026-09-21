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Опубликовано 21 сентября, 00:49

Артур Таймазов лидирует на выборах в ГД в Северной Осетии

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Таймазов занимает первое место на выборах в Госдуму по Северо-Осетинскому округу № 30. Это следует из данных ЦИК.

После обработки 100% протоколов кандидат от «Единой России» получает 76,95% голосов. Такой результат указан в опубликованных Центризбиркомом данных по одномандатному округу.

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А ранее кандидат от «Единой России» Пётр Шамаев набрал 37,35% голосов в Якутском одномандатном округе № 29. Вторым с 17,01% оказался Федот Тимусов от «Справедливой России». Представительница «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова получила 14,75% голосов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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