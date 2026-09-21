Артур Таймазов лидирует на выборах в ГД в Северной Осетии

Артур Таймазов занимает первое место на выборах в Госдуму по Северо-Осетинскому округу № 30. Это следует из данных ЦИК.

После обработки 100% протоколов кандидат от «Единой России» получает 76,95% голосов. Такой результат указан в опубликованных Центризбиркомом данных по одномандатному округу.

А ранее кандидат от «Единой России» Пётр Шамаев набрал 37,35% голосов в Якутском одномандатном округе № 29. Вторым с 17,01% оказался Федот Тимусов от «Справедливой России». Представительница «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова получила 14,75% голосов.