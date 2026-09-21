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Опубликовано 21 сентября, 02:52

Кандидаты ЕР победили в двух округах Владимирской области на выборах в Госдуму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

«Единая Россия» забрала оба одномандатных округа Владимирской области по итогам выборов в Госдуму. После обработки всех протоколов во Владимирском округе №83 первое место занял Игорь Игошин, а в Суздальском — Григорий Аникеев, следует из данных ЦИК.

Во Владимирском округе результат Игошина составил 62,97%. Ближайшим к нему оказался кандидат КПРФ Вадим Серебров, которому отдали голоса 13,87% избирателей. У представителя ЛДПР Сергея Корнишова — 8,92%. В Суздальском округе Аникеев получил 56,91%. Вторую позицию занял коммунист Иван Ростовцев с 15,07%, третьим стал кандидат «Яблока» Алексей Фирсов — 6,85%.

Космонавт Новицкий набрал 29,8% и победил в округе в Приангарье на выборах в ГД
Космонавт Новицкий набрал 29,8% и победил в округе в Приангарье на выборах в ГД

Ранее Life.ru писал, что кандидаты от ЕР занимают первые места в трёх из четырёх одномандатных округов Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов. Ещё в одном округе лидирует представитель «Справедливой России». В Новосибирском округе № 137 больше всего голосов получил депутат Олег Иванинский — 36,48%. В Центральном округе № 138 лидирует Дмитрий Савельев, тоже от «Единой России», с результатом 46,26%. А в Барабинском округе № 140 победил Виктор Игнатов, набрав 41,46% голосов. В Искитимском округе № 139 первое место занял Александр Аксененко от «Справедливой России», получив 45,79%.

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Тимур Хингеев
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