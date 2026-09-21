Космонавт Новицкий набрал 29,8% и победил в округе в Приангарье на выборах в ГД

Космонавт Олег Новицкий от КПРФ занял первое место на выборах в Госдуму в Братском одномандатном округе № 98 Иркутской области. После обработки 100% протоколов он получил 29,8% голосов, следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК.

В остальных трёх округах региона победили представители «Единой России». Наибольший результат среди них показал действующий депутат Госдумы Сергей Тен. В Шелеховском округе № 97 его поддержали 43,9% избирателей.

В Ангарском округе № 96 первое место занял Вадим Логунов с 37,3%. Он возглавляет центр охраны и развития Прибайкальской территории «Экология Байкала». В Иркутском округе № 95 депутат Госдумы Александр Якубовский набрал 32,5%. Эти показатели также учитывают все протоколы.

Голосование на выборах Госдумы девятого созыва проходило 18–20 сентября. По федеральному округу участвовали десять партий. Впервые депутатов российского парламента выбирали жители регионов Донбасса и Новороссии.

Одновременно состоялись выборы в законодательные собрания 39 регионов. В восьми субъектах жители напрямую выбирали руководителей, ещё в трёх глав избирали региональные парламенты. Всего избирательные кампании охватывали около 23 тыс. мандатов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набирала 57,53% на выборах в Госдуму после обработки 71,17% протоколов. По данным ЦИК, КПРФ занимала вторую позицию с 14%, уступая лидеру 43,53 процентного пункта. ЛДПР получала 8,73% голосов, «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 5,03%.