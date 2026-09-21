Герой России Куулар лидирует на выборах в Госдуму в Туве с 77,7% голосов

Герой России и министр по делам молодёжи Тувы Буян Куулар лидирует на выборах в Госдуму по Тувинскому одномандатному округу № 37. После обработки 100% протоколов он набрал 77,7% голосов. Такие данные приводит онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России.