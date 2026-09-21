Герой России Куулар лидирует на выборах в Госдуму в Туве с 77,7% голосов
Буян Куулар. Обложка © VK / Министерство по делам молодежи Республики Тыва
Герой России и министр по делам молодёжи Тувы Буян Куулар лидирует на выборах в Госдуму по Тувинскому одномандатному округу № 37. После обработки 100% протоколов он набрал 77,7% голосов. Такие данные приводит онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России.
Второе место занимает кандидат от партии «Новые люди» Артыш Иргит. Он получил 7,2% голосов. Третьей стала представитель ЛДПР, депутат республиканского парламента Юлия Арланмай с результатом 5,8%.
Куулар баллотировался от партии «Единая Россия».
Ранее стали известны результаты выборов главы Республики Тыва. После обработки всех протоколов Владислав Ховалыг от партии «Единая Россия» набрал 90,95% голосов.
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