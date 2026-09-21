Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 01:46

Герой России Куулар лидирует на выборах в Госдуму в Туве с 77,7% голосов

Буян Куулар. Обложка © VK / Министерство по делам молодежи Республики Тыва

Буян Куулар. Обложка © VK / Министерство по делам молодежи Республики Тыва

Герой России и министр по делам молодёжи Тувы Буян Куулар лидирует на выборах в Госдуму по Тувинскому одномандатному округу № 37. После обработки 100% протоколов он набрал 77,7% голосов. Такие данные приводит онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России.

Второе место занимает кандидат от партии «Новые люди» Артыш Иргит. Он получил 7,2% голосов. Третьей стала представитель ЛДПР, депутат республиканского парламента Юлия Арланмай с результатом 5,8%.

Куулар баллотировался от партии «Единая Россия».

Шамаев от «Единой России» победил на выборах в Якутском округе № 29
Шамаев от «Единой России» победил на выборах в Якутском округе № 29

Ранее стали известны результаты выборов главы Республики Тыва. После обработки всех протоколов Владислав Ховалыг от партии «Единая Россия» набрал 90,95% голосов.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar