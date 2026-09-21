Владислав Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 90,95%

Владислав Ховалыг набрал 90,95% голосов на выборах главы Республики Тыва после обработки 100% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Ховалыг баллотировался от партии «Единая Россия». Согласно данным на сайте ЦИК, он получил 90,95% голосов.

Ранее сообщалось о предварительных результатах выборов главы Чеченской Республики. После обработки 2,40% протоколов Рамзан Кадыров набирал 97,35% голосов. Кандидат от «Справедливой России», председатель Общественной палаты региона Исмаил Денильханов получает 1,53% голосов. У представителя КПРФ и депутата парламента Чечни Халида Накаева — 0,98%.