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Опубликовано 21 сентября, 00:34

Владислав Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 90,95%

Обложка © Telegram / Владислав Ховалыг

Обложка © Telegram / Владислав Ховалыг

Владислав Ховалыг набрал 90,95% голосов на выборах главы Республики Тыва после обработки 100% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Ховалыг баллотировался от партии «Единая Россия». Согласно данным на сайте ЦИК, он получил 90,95% голосов.

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Ранее сообщалось о предварительных результатах выборов главы Чеченской Республики. После обработки 2,40% протоколов Рамзан Кадыров набирал 97,35% голосов. Кандидат от «Справедливой России», председатель Общественной палаты региона Исмаил Денильханов получает 1,53% голосов. У представителя КПРФ и депутата парламента Чечни Халида Накаева — 0,98%.

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Лия Мурадьян
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