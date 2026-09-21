Буян Куулар лидирует на выборах по округу в Госдуму в Туве

Буян Куулар лидирует на выборах в Госдуму по Тувинскому одномандатному округу № 37. После обработки 54,55% протоколов кандидат от «Единой России» набирает 78,08% голосов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Второе место занимает представитель партии «Новые люди» Артыш Иргит с результатом 7,5%. Кандидат от ЛДПР и депутат республиканского парламента Юлия Арланмай набирает 5,83%.

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. В эти же дни в 39 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. В восьми субъектах прошли прямые выборы руководителей регионов, ещё в трёх глав регионов избирали парламенты.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия представит предварительные результаты выборов 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.