Буян Куулар лидирует на выборах по округу в Госдуму в Туве
Буян Куулар. Обложка © VK / Министерство по делам молодежи Республики Тыва
Буян Куулар лидирует на выборах в Госдуму по Тувинскому одномандатному округу № 37. После обработки 54,55% протоколов кандидат от «Единой России» набирает 78,08% голосов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.
Второе место занимает представитель партии «Новые люди» Артыш Иргит с результатом 7,5%. Кандидат от ЛДПР и депутат республиканского парламента Юлия Арланмай набирает 5,83%.
Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. В эти же дни в 39 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. В восьми субъектах прошли прямые выборы руководителей регионов, ещё в трёх глав регионов избирали парламенты.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия представит предварительные результаты выборов 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Подсчёт бюллетеней продолжается после завершения работы избирательных участков.
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