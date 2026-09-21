Выборы главы Брянской области: Ковальчук получил 68,48% после обработки 80% протоколов
Ковальчук набирает 68,48% после подсчета более 80% протоколов на Брянщине
Обложка © Егор Ковальчук
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук удерживает первое место на выборах высшего должностного лица субъекта. Соответствующие цифры опубликованы на информационном онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ.
К настоящему моменту специалисты успели обработать 80,33% протоколов с избирательных участков. Чиновник сумел заручиться поддержкой 68,48% граждан.
Вторую позицию занял представитель КПРФ Андрей Архицкий, за которого выступили 14,64% пришедших на участки граждан. Тройку замкнул кандидат от ЛДПР Руслан Титов, продемонстрировавший показатель в 7,98%.
Выдвиженец партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков удостоился 4,31%, а представительница объединения «Новые люди» Александра Казачкова зафиксировала результат на отметке 3,55%.
Сотрудники избирательных комиссий завершают проверку оставшейся пятой части бюллетеней, после чего объявят окончательные итоги голосования.
Ранее Life.ru писал, что кандидаты от ЕР занимают первые места в трёх из четырёх одномандатных округов Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов. Ещё в одном округе лидирует представитель «Справедливой России».
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