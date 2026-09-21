Выборы главы Брянской области: Ковальчук получил 68,48% после обработки 80% протоколов

Вторую позицию занял представитель КПРФ Андрей Архицкий, за которого выступили 14,64% пришедших на участки граждан. Тройку замкнул кандидат от ЛДПР Руслан Титов, продемонстрировавший показатель в 7,98%.

Ранее Life.ru писал, что кандидаты от ЕР занимают первые места в трёх из четырёх одномандатных округов Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов. Ещё в одном округе лидирует представитель «Справедливой России».