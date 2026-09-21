Памфилова назвала дату окончательного подведения итогов выборов в России

Окончательные итоги выборов в России подведут 25 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время оглашения предварительных результатов голосования.

До этой даты избирательные комиссии в регионах должны завершить все необходимые процедуры, рассмотреть поступившие жалобы и обращения и ещё раз проверить результаты.

«Тщательно проверят всё. Подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведём итоги», — сказала Памфилова.