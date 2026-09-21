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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:33

Памфилова назвала дату окончательного подведения итогов выборов в России

ЦИК подведёт окончательные итоги выборов 25 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Окончательные итоги выборов в России подведут 25 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время оглашения предварительных результатов голосования.

До этой даты избирательные комиссии в регионах должны завершить все необходимые процедуры, рассмотреть поступившие жалобы и обращения и ещё раз проверить результаты.

«Тщательно проверят всё. Подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведём итоги», — сказала Памфилова.

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Речь идёт в том числе о выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которые проходили с 18 по 20 сентября одновременно с региональными и муниципальными кампаниями. Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. Явка на выборах достигла 59,32% по итогам обработки 95% протоколов.

Больше новостей о выборах и работе федеральных органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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