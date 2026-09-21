Кто проходит в Госдуму и сколько мест получит: ЦИК озвучил предварительные итоги выборов

Четыре партии предварительно преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральным спискам. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. У «Справедливой России», по словам Памфиловой, ещё сохраняется большой шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

По предварительным данным, ЕР также лидирует в 208 из 225 одномандатных округов. Кандидаты от КПРФ занимают первые места в пяти округах, от «Справедливой России» — в четырёх, от ЛДПР — в двух, от «Родины» — в одном. Ещё в четырёх округах впереди самовыдвиженцы.

С учётом результатов по спискам и одномандатным округам «Единая Россия» предварительно получает 355 мест в Госдуме, КПРФ — 40, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — четыре.

Отдельно ЦИК привёл результаты дистанционного электронного голосования. Там ЕР набрала 49,06%, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, ЛДПР — 10,79%.

На прямых выборах глав регионов, по предварительным данным, победили Артём Здунов в Мордовии, Рамзан Кадыров в Чечне, Владислав Ховалыг в Туве, Егор Ковальчук в Брянской области, Виталий Королёв в Тверской, Александр Шуваев в Белгородской, Олег Мельниченко в Пензенской и Алексей Русских в Ульяновской области.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов.