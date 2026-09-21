Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:28

Кто проходит в Госдуму и сколько мест получит: ЦИК озвучил предварительные итоги выборов

Памфилова: «Единая Россия» предварительно получает 355 мест в Госдуме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре партии предварительно преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральным спискам. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. У «Справедливой России», по словам Памфиловой, ещё сохраняется большой шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

По предварительным данным, ЕР также лидирует в 208 из 225 одномандатных округов. Кандидаты от КПРФ занимают первые места в пяти округах, от «Справедливой России» — в четырёх, от ЛДПР — в двух, от «Родины» — в одном. Ещё в четырёх округах впереди самовыдвиженцы.

С учётом результатов по спискам и одномандатным округам «Единая Россия» предварительно получает 355 мест в Госдуме, КПРФ — 40, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — четыре.

Кто проходит в Госдуму и сколько мест получит: ЦИК озвучил предварительные итоги выборов
Кто проходит в Госдуму и сколько мест получит: ЦИК озвучил предварительные итоги выборов

Отдельно ЦИК привёл результаты дистанционного электронного голосования. Там ЕР набрала 49,06%, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, ЛДПР — 10,79%.

На прямых выборах глав регионов, по предварительным данным, победили Артём Здунов в Мордовии, Рамзан Кадыров в Чечне, Владислав Ховалыг в Туве, Егор Ковальчук в Брянской области, Виталий Королёв в Тверской, Александр Шуваев в Белгородской, Олег Мельниченко в Пензенской и Алексей Русских в Ульяновской области.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов.

Результаты выборов в Госдуму 2026: кто проходит и сколько набрали партии
Результаты выборов в Госдуму 2026: кто проходит и сколько набрали партии

Больше новостей о выборах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Госдума
  • Элла Памфилова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar